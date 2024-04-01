اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الرئيس السيسي يُلقي بيانا مهما للشعب من مجلس النواب

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- اليوم.. الرئيس السيسى يُلقى بياناً مهماً للشعب من مجلس النواب فى جلسة تاريخية

- «السيسى» يزور الأردن للتباحث مع الملك عبدالله الثانى حول تطورات الأوضاع فى غزة

- «مدبولى»: جهود مستمرة لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع بمختلف الموانئ

- «معيط»: الالتزام بإجراءات إحالة البضائع لـ«المُهمل» وبيعها وفقاً لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية

- «المالية»: 1.6 مليار جنيه سداداً لحظياً تحت حساب المستحقات الضريبية

- «معيط»: هدفنا تحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة

- «التعليم»: امتحانات الدبلومات الفنية 25 مايو

- خطاب للأزهر الشريف: لا محذوفات من مناهج الترم الثانى

- الأهلى يفتح ملف إصابة «عاشور».. و«أوباما» يغيب عن تشكيل الزمالك

-على صفحات «الوطن»: شهادات قادة الرأى عن الجمهورية الجديدة فى يوم أداء الرئيس اليمين الدستورية

-د. أحمد زايد: مجتمع الجمهورية الجديدة يجب أن يرفع قيم العدالة والمساواة، والجدارة والكفاءة، والمواطنة، والمسئولية الأخلاقية النابعة من ذوات الأفراد ورغبتهم فى التطوع والعمل.

-يوسف القعيد: وجود الرئيس لولاية رئاسية جديدة رغبة لملايين المصريين فى كل مدن وقرى مصر، ولا ننسى أنه أنقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، ويستحق ثقة كل مصر، وصوت كل مصرى.

-د.عبدالواحد النبوي: الجمهورية الجديدة تحتاج من القائمين على الشأن الثقافى أن تستعيد التأثير المصرى فى محيطها الإقليمى والدولى بشكل واضح ومؤثر.

-د. خالد منتصر: لكى نتصالح مع المنهج العلمى ويدخل فى نخاعنا ويلتصق بكرات دمنا الحمراء، لابد أولاً من زيادة الإنفاق على البحث العلمى، ودعم معامل الجامعات والمركز القومى للبحوث.

-د. محمد كمال: ستظل القوة الناعمة المصرية بمعناها الواسع أحد مؤشرات المكانة الإقليمية لمصر، وهو ما يتطلب بلورة استراتيجية تشارك فيها الدولة والنخبة المصرية لتعزيز هذه المكانة.

د. أسامة عبدالعزيز: من المؤكد أن الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن كارثة كورونا، ومن بعدها الحرب الأوكرانية الروسية، وها هى حرب غزة تُلقى بشظاياها على كل نواحى الحياة السياسية والاقتصادية.

-د. يوسف عامر: دور كل منا فى الجمهورية الجديدة أن يقوم بمسئوليته التى أقامه الله فيها فى بيته وفى مجتمعه.. بعلم وإتقان وإحسان؛ حتى يُحقّق رخاء المجتمع وهذا دوره فى عمارة الأرض.

-د. أحمد السبكي: لن تكل عزيمتنا حتى نُبقى راية مصر مرفوعة خفّاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن نكون خير خلف لأجدادنا المصريين الذين علّموا الدنيا معانى الإنسانية والحضارة والعلوم.

-سماح أبوبكر: يحلم الأطفال بإنتاج برامج تخاطبهم، وتعبّر عن واقعهم، وتتسع أحلامهم فى إحياء البرلمان الصغير الذى أفرز الكثير من الرموز السياسية الشابة التى تتقلد حالياً مناصب حيوية فى الدولة.

د. جمال شعبان: نحتاج إلى سرعة إنجاز نظام التأمين الصحى الشامل لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، فنحن لا نملك ترف تأجيل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لإصلاح منظومتنا الصحية

الصفحة الثانية

- «الجزار» يتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف

- «الإسكان الاجتماعى» وبنك مصر يوقعان بروتوكولاً لتمويل منخفضى ومتوسطى الدخل.. و«عبدالحميد»: يصل إلى 90% من قيمة الوحدة

«-مكافحة الإدمان» يطلق «دورى رمضانى» للمتعافين من الإدمان بمراكز «العزيمة»

- «عثمان»: إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع

-خدمات مالية لتمكين أسر «تكافل وكرامة» اقتصادياً

-«التضامن»: دعم نقدى لمدة 6 أشهر وتوفير فرص عمل لـ800 فرد بتمويل 400 ألف دولار

«-صبحى» يبحث مع ممثلى «توظيف مصر» والقطاع الخاص ملفات تشغيل الشباب

- وزير الشباب: نسعى للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى

-مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: من نجوم إلى ممثلين!

الصفحة الثالثة

- اليوم.. بدء مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض

- «القصير»: تخفيف العبء عن المستهلكين.. و«السيد»: انخفاض كبير فى الأسعار.. وخبير: التمويلات الميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى ستسهم فى تحقيق الأمن الغذائى

-سفير الإكوادور: نتطلع إلى الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجالات البترول المختلفة

-وزير الكهرباء: إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات مع القطاع الخاص

-مصر ونيوزيلندا تبحثان تعزيز التعاون وتحفيز الاستثمار

- «شكرى» يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية فى غزة ويجدد رفض سيناريوهات التهجير واجتياح رفح

-انسحاب قوات الاحتلال من محيط «الشفاء» بعد حرق مراكز الخدمات

- الأمم المتحدة: يجب وقف محاولات طرد «أونروا» من غزة.. القبض على شقيقة إسماعيل هنية فى «تل السبع».. وعودة الاحتجاجات إلى شوارع القدس المحتلة للتنديد بسياسة الحكومة الإسرائيلية

-مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: قلب الشيخ

الصفحة الرابعة

-الطريق إلى الجمهورية الجديدة

-«الوطن» تستعرض عبر عدد من الكُتاب ورموز الفكر المصرى استراتيجية المرحلة المقبلة (2)

-مقال رأي لـ د. أحمد زايد، بعنوان: الجمهورية الجديدة.. الضرورة والأولويات

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: ملفات على مكتب الرئيس

-مقال رأي لـ يوسف القعيد، بعنوان: ولاية جديدة

-مقال رأي لـ د. خالد منتصر، بعنوان: أحلام العلم في الجمهورية الجديدة

-مقال رأي لـ د. محمد كمال، بعنوان: مصر جديدة في عالم جديد

الصفحة الخامسة

-مقال رأي لـ د. عبدالواحد النبوي، بعنوان: ثقافة مصر في الجمهورية الجديدة

-مقال رأي لـ د. سامي عبدالعزيز، بعنوان: كلام أسمعه من الرأي العام

-مقال رأي لـ محمد جبران، بعنوان: الإنسان.. حجر الأساس في الجمهورية الجديدة

-مقال رأي لـ سماح أبوبكر عزت، بعنوان: أحلام الطفل المصري في الجمهورية الجديدة

-مقال رأي لـ د. أحمد السبكي، بعنوان: رؤية مستقبلية للرعاية الصحية

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: هل أنا عبء على الوطن؟

-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: رسالة لـ «الرئيس السيسي» في «ليلة التنصيب»

-مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: بطل الإنجازات.. وولاية جني الثمار

-مقال رأي لـ د. رضا فرحات، بعنوان: الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: بدأنا المهمة وسنستكملها معه

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ د. يوسف عمر، بعنوان: دورنا في الجمهورية الجديدة

-مقال رأي لـ رانيا يعقوب، بعنوان: طريق الجمهورية الجديدة

-مقال رأي لـ د. جمال شعبان، بعنوان: تحيا مصر

-مقال رأي لـ السفير محمد حجازي، بعنوان: نحو المستقبل

-مقال رأي لـ د. عمرو صالح، بعنوان: ماذا نريد لمصر أن تكون؟

الصفحة الثامنة

«-قضية وطن».. 100 طالب يرسمون خريطة فلسطين على مائدة «طب»

-ع الطريق.. وجبات وعصائر للإفطار.. وقلوب تتسابق للخير

-مخللات «عفاف» تنافس أطباق رمضان.. تاكلها بالمانجة ولّا البامية؟

-شريف رمزى: فى عشق الرسم.. نبتدى منين الحكاية؟