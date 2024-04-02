في إطار إنجازات 10 سنوات.. إجراءات «التضامن» لدعم العمالة غير المنتظمة

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لدعم فئة العمالة غير المنتظمة، معلنة أن تكلفة المشروعات المقدمة لهم بلغت 910 مليون جنيه خلال السنوات الماضية، موضحة أنه تم تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، حيث تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة.

إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة

ترصد «الوطن» في السطور التالية إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة وفق تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، وهي كالآتي:

- جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة

- يضم ملف التمكين الاقتصادي 420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه

- دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص

- ميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.

- التحول نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري

- التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

- توفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي

- إطلاق كارت «حرفي» لإتاحة خدمات مالية وغير مالية للحرفيين

- كارت «حرفي» يسهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للحرفيين

- دراسة العوامل التي قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل

- وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمات مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي