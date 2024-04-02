نصائح مهمة من «هيئة الدواء» في اليوم العالمي لمرض التوحد

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا رسميًا لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد​، في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على صحة الجسم، والعمل على رفع التوعية لدي المواطنين.

اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

وجاء في التقرير، مجموعة من التعليمات والنصائح لمرضي التوحد كما يلي:

- تعاون الأسرة مع الفريق الطبي للوصول إلى أفضل برنامج علاجي «علاج دوائي وغير دوائي».​

- تعاون المجتمع للتقليل من المشكلات الاجتماعية التي يواجهها مرضى التوحد من خلال عدم التمييز أو التنمر، وحسن المعاملة وزيادة فرص المشاركة.​

الالتزام بالجرعات الموصوفة لمريض التوحد

- الكشف المبكر، واستشارة الطبيب عند الشعور بأي خلل في نمو أو مهارات الطفل.​

- الالتزام بالجرعات الموصوفة لمريض التوحد، ومراقبة الأعراض وإبلاغها لمقدم الرعاية الصحية؛ للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية بشكل آمن.​