معايير القبول بالدورة التدريبية لمدرسي التعليم الفني.. إليك الشروط

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معايير القبول بالدورة التدريبية لمعلمي التعليم الفني، مشيرة إلى أنّ الدورة تؤهل المشاركين تأهيلا علميا ومهاريا وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بعد اجتياز البرنامج التدريبي بكل مراحله.

متطلبات التقديم للدورة التدريبية

وأوضحت وزارة التعليم، متطلبات التقديم للدورة التدريبية لمعلمي التعليم الفني، مؤكدا أنه لن نقوم بالنظر الى الاستمارة في حالة تخلفها عن أحد الشروط:

- استكمال النموذج الإلكتروني المرفق بالإعلان مع رفع كافة المستندات التي تدعم شروط التقديم والمحددة بالنموذج.

- تسجيل فيديو تجريبي لمدة لا تتجاوز 8 دقائق يقوم من خلالها بتقديم محتوى تدريبي مصغر في أحد الموضوعات التالية «إحدى استراتيجيات التعلم النشط - مهارات القيادة - منهجية الجدارات».

- لن ينظر إلى استمارة التقديم في حالة عدم وجود الفيديو.

- رفع الفيديو وكل المستندات الداعمة على Google drive وإرسال اللينك الخاص به في المكان المحدد لذلك بالنموذج.

معايير القبول للدورة التدريبية

- اجتياز التصفية الأولى والمبنية على المستندات المقدمة والفيديو.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

خامسا: الامتيازات في حالة اجتياز الدورة التدريبية

- تدريبات معتمدة ومتخصصة في كل المجالات التربوية والتخصصية.

- خلق مسار مهني آخر من خلال إمكانية الاستعانة بالمدربين في أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني.

- آخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

- استمارة التقدم للحصول على دورة تدريب المدربين رابط التقديم.