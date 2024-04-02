«التعليم»: فتح باب التقديم لتدريب مدرسي التعليم الفني على الخبرات التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لدورة تدريب المدربين والتي تهدف إلى تأهيل المشاركين تأهيل علمي ومهاري وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بعد اجتياز البرنامج التدريبي بكل مراحله.

تدريب المدربين على الحقائب التربوية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، أنّ دورة تدريب المدربين فرصة قيمة لمجموعة من المعلمين والموجهين في مجال التعليم الفني العام والتعليم المزدوج، لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم ليصبحوا مدربين معتمدين في إحدى الأربع مسارات المتاحة.

- المسار الأول: تدريب المدربين على الحقائب التربوية، ما يعزز قدرتهم على نقل المعرفة والمهارات للمعلمين بشكل فعال.

- المسار الثاني: تدريب المدربين على حقائب الدمج لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لتزويدهم بالمعرفة والتقنيات المتخصصة لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول التعليم الفني، ما يؤمن بيئة تعليمية آمنة وشاملة.

- المسار الثالث: التدريب على إعداد حقائب تدريبية لتأهيل المدربين لتصميم وتطوير حقائب تدريبية في مجالات مختلفة، ما يمكنهم من تصميم تجارب تعليمية فعالة مؤثرة.

- المسار الرابع: تدريب على مهارات الإرشاد ومتابعة أداء المعلمين داخل الفصول وتوجيههم نحو طرق تدريس متنوعة، لتدريبهم على اكتساب مهارات الإرشاد الأساسية لمتابعة أداء المعلمين في الفصل وتقديم الدعم اللازم.

طرق تدريس متنوعة واستراتيجيات مختلفة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم للدورة التدريبية لمعلمي التعليم الفني، كما يلي.

- أن يكون المتقدم من معلمي أو موجهي التعليم الفني.

- أن يكون المتقدم من أحد المهن التالية «الكهرباء - الإلكترونيات - الميكانيكا - سيارات - سياحة وفندقة - صناعة الأخشاب زراعة - تشييد وبناء».

- المستوى الوظيفي معلم على الأقل السن لا يزيد عن 50 سنة في تاريخ التقديم.

- التمكن من المصطلحات باللغة الإنجليزية الخاصة بمجال التخصص.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- يفضل من لديهم خبرة في التعليم القائم على الجدارات للمدربين الفنيين.

- يفضل من لديهم خبرة تدريبية سابقة.

- يمتنع عن التقدم المنخرطون في أعمال تدريبية أخرى إلى جانب عملهم الأساسي كناقلي خبرة وحدات تيسير الانتقال إلى العمل وغيرهم.