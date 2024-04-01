«التعليم» تعلن جدول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام علي موقعها الرسمي علي بوابة أبناؤنا في الخارج عبر هذا الرابط.

جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي للمصريين في الخارج تبدأ يوم 18 مايو 2024، ويتم عقد جميع الامتحانات في الساعة التاسعة صباحاً.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني، كالتالي:

- الطلاب الجدد سداد رسوم مقابل خدمة امتحان أبناؤنا في الخارج إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.

- التقديم الالكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي وأصل بيان نجاح العام الماضي وأصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) وبيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.

- يتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي (19 شارع أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).

ثانيا: طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لا يتم دفع أي رسوم إضافية، ويكتفي بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.