«التعليم» تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024 الدور الأول لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية وذلك بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع النوعيات، يوم 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية ويمكن الاستعلام عن الجداول عبر هذا الرابط، مشيرًا إلى أن الامتحانات تبدأ الساعة 9 صباحاً.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إصدار قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.