حزب مصر أكتوبر: الرئيس السيسي زعيم حقيقي.. ومصر شهدت نهضة شاملة في عهده 

قال جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنَّ حزبنا يؤكّد دائمًا دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الرئاسة المقبلة، وذلك لرؤيته الوطنية الرائدة في تطوير وتحديث مصر تحت قيادته الحكيمة، كما شهدت مصر في عهده نهضة شاملة في جميع المجالات، من التنمية الاقتصادية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

الرئيس السيسي زعيم حقيقي

وأضافت جيهان مديح، في تصريحات لـ«الوطن» بأنَّ الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات الوطنية والمشاريع الضخمة والتي تؤكّد التزامه الحقيقي تجاه تحقيق رفاهية وازدهار لشعب مصر قائلا: «نثق تمامًا في قدرته على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، ونعبر عن دعمنا الكامل لجهوده وسعيه المستمر لبناء مصر الحديثة والمزدهرة، كما أننا ملتزمون بالوقوف إلى جانبه ودعمه في كل خطوة من خطوات رحلتنا الوطنية نحو التقدم والتطور».

وتابعت: «بكل فخر، أُعلن أنني أول امرأة تتولى رئاسة حزب سياسي في فترة رئاسة السيسي، يأتي هذا في سياق تمكّين المرأة الذي شهد تحقيقه على نطاق واسع في مختلف القطاعات والمجالات، إذ أننا شهدنا نموذجًا حيًا لتقدير قدرات المرأة، حيث تقلدت مناصب مرموقة بدءًا من الحقائب الوزارية إلى المستشارات الرئاسية، وكذلك مواقع محافظ ونائب محافظ في الولايات، بالإضافة إلى وجود نساء بارزات في البرلمان بغرفتيه

واختتمت حديثها بأنّ القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وضعت استراتيجية واضحة خلال العشر سنوات الماضية، لدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، مما أسهم بشكل كبير في تحقيق تقدم لا يُستهان به، ولذلك فالرئيس السيسي زعيم حقيقي.