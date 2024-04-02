عضو «النواب» شيرين عليش: السيسي حقق إنجازات هائلة في شتى المجالات

أكدت عضو مجلس النواب، شيرين عليش، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد لديه رؤية شاملة لمستقبل مصر، لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، مشيرة إلى أنه استطاع أن يسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل، وتشييد الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى نجاح الرئيس في القضاء على الفوضى، والإرهاب، وإعادة الأمن، والاستقرار إلى الدولة.

إنجازات هائلة في شتى المجالات

وهنأت عليش في بيان لها الرئيس السيسي بمناسبة أداء وحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، موضحة أن الرئيس سطر إنجازات هائلة على مدار 10 سنوات الماضية فى شتي القطاعات والمجالات، على الرغم من التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة، والتي لا يمكن لأحد أن ينكرها، بدأت بوضع وتأسيس البنية التحتية الهائلة التي كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب الاستثمار إلى مصر، وفتح الباب أمام المشروعات الضخمة والعملاقة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج والدخل القومي.

تعديل شبكة النقل والمواصلات

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قيادة الرئيس السيسي عززت من تعديل شبكة النقل والمواصلات من طرق وكباري وتطوير منظومة السكك الحديدية وإقامة مدن صناعية جديدة، وتطوير آليات توطين الصناعة وإنشاء مشروعات زراعية جديدة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء، الأمر الذي عزز من فرص عمل الشباب، وتطوير آليات التصدير، والعمل على سن تشريعات تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وترسخ للدولة الوطنية القوية الحديثة.

تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع

ولفتت إلى أنه ليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد والتشريعات والإصلاحات السياسية، بينما أيضًا كان اهتمام الرئيس بالنواحي الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، إذ تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتمكين الشباب ودعم ذوي الهمم، وإطلاق المبادرات الرئاسية الداعمة للأسر والفئات الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الجمهورية.