رئيس حزب «مصر أكتوبر»: «عظيمات مصر» يعشن عصرهن الذهبي (حوار)

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن النساء «عظيمات مصر» يعشن عصرهن الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشرف أننى أول سيدة تتولى رئاسة حزب خلال حكم الرئيس، ومتفائلون بالفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى؟

- المرأة فى عهد الرئيس السيسى عاشت عصرها الذهبى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث تقلدت أرفع المناصب القيادية من مستشارة لرئيس الجمهورية لوزيرة لقاضية لمحافظ لنائبة فى البرلمان، الذى شهد زيادة كبيرة فى نسبة تمثيل المرأة لم تكن موجودة من قبل، وأشرف أننى أول رئيس حزب سيدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونحن متفائلون خلال الفترة المقبلة بأن المرأة ستواصل إنجازاتها وستحصل على المزيد من الدعم فى عهد الرئيس.

ما أبرز التحديات فى ملف المرأة خلال فترة رئاسة السيسى؟

- المرأة قطعت شوطاً كبيراً فى تنميتها ومشاركتها فى المجتمع وفى شتى الأحداث فى عهد السيسى وهو ما لم يكن موجوداً قبل توليه المسئولية، ولابد من استمرار الجهود المبذولة لرفع المستوى الثقافى والتوعوى لدى الشعب حول أهمية دور المرأة لاسيما فى القرى والمحافظات، والعمل على مقاومة بعض العادات والتقاليد المغلوطة التى تعود بالسلب على المرأة، وإقرار مزيد من التشريعات التى تعزز من حماية المرأة لا سيما فى أمور الوصاية.

ما الدافع وراء إقبال الرئيس السيسى على القيام بكل هذه الجهود لدعم المرأة؟

- ما يقوم به الرئيس السيسى لم يقم به أحد من قبل، فهو يولى أهمية كبيرة للسيدات وهن على قائمة أولوياته منذ يومه الأول لتولى حكم البلاد وهى خطوات جريئة وأرى أن هذه الجرأة فى اتخاذ القرار وهذا الانحياز الحقيقى للمرأة نابع من إيمان حقيقى بأهمية دورها، والإيمان بقدرتها أنها على قدر المسئولية، خاصة بعد ما عانته من تهميش قبل تولى الرئيس.

ما الذى حصلت عليه المرأة المصرية من الرئيس السيسى فى فترة حكمه؟

- تمكين المرأة فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد طفرة غير مسبوقة، فقد أولى الرئيس اهتماماً كبيراً بالمرأة المصرية، ونظر إليها على أنها شريك رئيسى فى التنمية، وقدرتها على المساهمة فى بناء الوطن.

خطط تمكين وحماية المرأة

على الأحزاب السياسية استغلال وجودها فى الشارع وانتشارها بين الناس فى نشر مبادئ وقيم تمكين المرأة لأنها عنصر أساسى من نسيج المجتمع لا يمكن أن ينفصل عنه، وعلينا كأحزاب أن نعكس صورة تمكين المرأة من خلال المساواة بين الرجل والمرأة داخل أحزابنا مما يخلق انطباعاً لدى المواطن بأهمية المساواة بين الجنسين وإشراك المرأة فى كل المجالات، وأرى أن تمكين المرأة ضرورة وطنية، لأن المرأة المصرية قادرة على المساهمة فى بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، وأشكر الرئيس السيسى على دعمه المتواصل لدور المرأة المصرية فى المجتمع.