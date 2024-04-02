حنفي الجبالي يقدم الرئيس السيسي لأداء حلف اليمين الدستورية

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إنَّه في الـ18 من شهر ديسمبر الماضي صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2023، تضمن في مادته الثانية إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية.

وقال: «وإعمالا بنص المادة 144 من الدستور، على الرئيس أداء اليمين الدستورية».

جاء ذلك خلال مراسم حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة في العاصمة الإدارية.