قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر شهدت نهضة شاملة منذ تولى الرئيس السيسي

قال رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر شهدت نهضة كبيرة وشاملة خلال الـ10 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات ورحلة الوعي التي خاضها الشعب المصري خلال هذه الفترة كانت الدافع لتجديد الثقة في الرئيس لولاية جديدة، لا سيما فيما يتعلق أيضًا بمواقف مصر تجاه قضايا وملفات المنطقة المتعلقة بالأمن القومي العربي والإفريقي بوجه عام، والأمن القومي المصري بصفة خاصة.

مشروعات مهمة اُطلقت خلال ولاية الرئيس السيسي

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن من بين المشروعات المهمة التي اُطلقت خلال ولاية الرئيس السيسي مشروع الهوية الثقافية ومبادرة الحوار الوطني، التي أكسبت المواطنين وعيًا شاملًا بكافة الملفات والقضايا، وساهمت في معرفته بحقوقه وواجباته، وعززت من مشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي أثمرت اختيار الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قيادة الرئيس السيسي للبلاد ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات والتقدم في مجالات وملفات مختلفة، على رأسها التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والاهتمام بالطفل المصري، والعمل على تطوير منظومة التعليم واستحداث طرق التفكير ، وتعزيز مكانة المرأة وتمكينها التمكين الأمثل في المجتمع، وكذلك تمكين أوسع للشباب، بهدف ضخ دماء وأفكار ورؤى جديدة تدعم استراتيجية البناء والتنمية التي تسعى إليها مصر في الجمهورية الجديدة.

وضع خطة شاملة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية

وأشار عبد الغني إلى أن من بين الإنجازات التي تحققت خلال ولاية الرئيس السيسي هي وضع خطة شاملة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية، وتدشين عدد من المشروعات القومية بالبنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس الجديدة وحياة كريمة والمشروعات التنموية والطرق والمدن الجديدة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتعزيز الاستثمارات بما يخدم ملف الإصلاح الاقتصادي.