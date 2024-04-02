بعد أداء اليمين الدستورية.. السيسي يبدأ ولايته الرئاسية الثالثة غدا

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، ولايته لفترة رئاسية ثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

كان الرئيس السيسي انتخب للمرة الأولى عام 2014، والثانية بدأت لمدة 6 سنوات عقب التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى أبريل عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة تستمر حتى عام 2030.

رفع العلم المصري في ساحة الشعب

ووفقا لنص المادة 140 من الدستور يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 أعوام، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، وتتضمن مراسم أداء اليمين رفع العلم المصري في ساحة الشعب، وزيارة للنصب التذكاري الجديد في العاصمة الإدارية.

وبحسب المادة 144 من الدستور المصري أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في ديسمبر 2023 ، فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بعدما حاز أصواتًا بلغت نسبتها 89.6%، بإجمالي 39 مليوناً و702 ألف صوتا. وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي اعتباراً من 3 أبريل وتستمر لمدة 6 سنوات وفقا لنص الدستور.