محافظ الشرقية: الاستجابة لـ463 شكوى خلال شهر مارس الماضي

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، خلال شهر مارس الماضي، 288 شكوى و177 طلبا بإجمالي 465 شكوى وطلبا، وتمت الاستجابة لـ463 شكوى وطلبًا بنسبة 99%، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجارِ استكمال مراجعة وفحص شكوتين، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

رصد شكاوى المواطنين

ومن جهته، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، في رصد وتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحلها والاستجابة للطلبات المقدمة.

طلبات توصيل المرافق

وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أنّ الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مارس الماضي، تنوعت بين بناء دون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي إضافة إلى طلبات تقنين أراض لواضعي اليد، وتظلمات من بعض الموظفين، وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص.