الشرقية تستعد لاستقبال عيد الفطر بحملات تموينية وغرف عمليات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، استعدادت المديريات الخدمية (الأوقاف – الصحة – التموين)، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تجهيز المساجد والساحات لأداء صلاة العيد

واستعرض الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاه عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز المساجد والساحات المقررة لأداء صلاة العيد والبالغ عددها 711 ساحة بمختلف المراكز والمدن والأحياء تضم 1422 إمام أساسي واحتياطي ، بجانب 12100 مسجد بقوه 4100 إمام، مشيراً إلى الانتهاء من تجهيز 650 مسجد للاعتكاف خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل مع الإلتزام بالضوابط المعتمدة من وزارة الأوقاف بالمساجد الكبري مع الإشراف التام من المديريه.

تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمديرية الصحة

كما استعرض الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة استعدادت المديرية لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل على مدار الساعة خلال فترة العيد وكذلك رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، واستكمال تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع التأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع فصائل الدم ومشتقاته، وكذلك الطعوم والأمصال والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

بينما أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعيه بكل إدارة تموينية تعمل على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال أيام الاجازة والتعامل معها بشكل سليم، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.