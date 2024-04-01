مواعيد القطارات من القاهرة إلى الزقازيق بمحافظة الشرقية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الزقازيق 2024 والعكس، حيث يتطلع الكثير لمعرفة مواعيد الرحلات تزامنا مع اقتراب عيد الفطر ورغبة الكثيرين في السفر لزيارة أقاربهم في المحافظات الأخرى.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الشرقية

وتأتي مواعيد القطارات من القاهرة إلى الزقازيق بالشكل التالي:

- القطار رقم 944 ينطلق من القاهرة 5:40 صباحا ويصل الزقازيق 7:20 صباحا.

- القطار رقم 946 ينطلق من القاهرة 6:27 صباحا ويصل الزقازيق 8 صباحا

- القطار رقم 186 ينطلق من القاهرة 11:29 صباحا ويصل الزقازيق 12:50 ظهرًا

- القطار 956 ينطلق من القاهرة 3:50 مساء ويصل الزقازيق 5:25 مساء.

- القطار 941 ينطلق من القاهرة 5:15 صباحًا ويصل الزقازيق 6:57 صباحا.

- القطار رقم 955 ينطلق من القاهرة 2:40 عصرًا ويصل الزقازيق 5:20 مساء.

مواعيد القطارات من الزقازيق إلى القاهرة

- القطار رقم 944 فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 6:05 صباحا ويصل القاهرة الساعة 7:30 صباحا.

- القطار رقم 946 فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 6:30 صباحا ويصل القاهرة الساعة 8:00 صباحا.

- القطار رقم 952 فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 8:00 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحا.

- القطار رقم 186 فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 11:00 صباحا ويصل القاهرة الساعة 12:45 مساء.

- القطار رقم 954 فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 2:00 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 3:35 عصرا.

- القطار رقم 956 فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 3:30 عصرا ويصل القاهرة الساعة 5:10 عصرا.

- القطار رقم 958 من فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 5:35 عصرا ويصل القاهرة الساعة 7:15 مساء.

- القطار رقم 960 فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 8:00 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 9:40 مساءً.

- القطار رقم 962 فئة مكيف مميز ينطلق من الزقازيق الساعة 10:00 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 11:40مساءً.