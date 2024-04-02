«العمل»: تعيين 30 ألف شخص من ذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي

أصدرت وزارة العمل تقريرًا عن الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة ملف ذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع.

وأوضح التقرير خلال منشور على الصفحة الرسمية لوزارة العمل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه جرى تشغيل وتدريب ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم، إذ أطلق الرئيس السيسي على سنة 2018، عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018، ووجه الرئيس نهاية عام 2022، وزارة العمل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

تعيين أكثر من 14 ألفًا من ذوي الهمم

وأعلنت الوزارة تعيين أكثر من 14 ألفًا من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن، كما أنّ المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

وفي إطار متصل، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المُعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات تمثلت فيما يلي:

1- إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

2- تشغيل أكثر من 30 ألفا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات، منهم 14 ألفا منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

3- إطلاق مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوي الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات، استفاد منها ما يقرب من ألف متدرب، كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل من خلال تلك المبادرة.

تنفيذ أكثر من 3924 حملة توعية

4- تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

5- تنفيذ أكثر من 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوي الهمم.

6- تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوي الهمم.

7- التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الهمم وذلك بصفة مستمرة.

8- تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.