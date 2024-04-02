رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

السيسي: قطعنا شوطا كبيرا في فترة وجيزة.. ونتحدى أنفسنا قبل كل شيء

كتب:

شريف سليمان
11:54 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا، وعلميا، وتكنولوجيا، وعمرانيا، وسياسيا، واقتصاديا، يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أنّنا في سباق مع الزمن.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أنّ التقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا، وقد قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة، مواجهين الصعاب والتحديات، ومدركين أننا نتحدى أنفسنا قبل أي شيء آخر، وهو التحدي الذي يفوز به دائما المعدن المصري النادر الذي تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.

اقرأ المزيد:

رئيس «النواب»: نعاهد الرئيس السيسي على دعم عملية البناء والتنمية

الرئيس السيسي: نواجه تحديات لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث

الرئيس السيسي: أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها خياري الأول

عضو «الشيوخ» حازم الجندي: السيسي حقق نهضة شاملة أعادت الوطن لمسار التنمية

السيسي يوجه التحية إلى المصريين على تجديد الثقة لفترة رئاسية جديدة
بقلم شريف سليمان