رئيس الطائفة الإنجيلية: جلسة حلف اليمين مشهد متحضر يليق بتاريخ مصر

هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور أندريه زكي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، نثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.

رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بمشهد جلسة حلف اليمين

وقال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ جلسة حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشهد متحضر يليق بتاريخ وحضارة مصر.

وبعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة، وجاء نص البرقية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الغالية. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة. أصلي لأجل سيادتكم وبلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين».