هاني العسال عضو «الشيوخ»: الولاية الجديدة للرئيس السيسي استكمال لمسيرة التعمير

قال المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إنَّ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة اليوم، يعد استكمالًا لمسيرة التنمية والتعمير التي أصرت الدولة على الانخراط فيها بالتوازي مع تثبيت أركان الدولة ومكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنَّه بتولي الرئيس فترة رئاسية جديدة ستكون ضمانة مهمة لمواصلة تلك التجربة الوطنية العظيمة والتي شرعت فيها القيادة السياسية منذ عامها الأول، لتغيير وجه مصر بالكامل وضخ شرايين التغيير في كل بقاع المحروسة.

انطلاق مراسم أداء اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية بمثابة افتتاح رسمي لها

وأضاف «العسال»، أنَ انطلاق مراسم أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، بمثابة افتتاح رسمي وترويج للعاصمة الإدارية، إذ أنه يحظى باهتمام عالمي كبير وانطلاق الحفل بها توثيق لطبيعة المرحلة التي نمر بها ورسالة للداخل والخارج بأن مصر مستمرة في رحلتها التنموية الشاملة والتي ترتكز على البناء والتعمير بإنشاء المدن الجديدة، لاسيما وأن ذلك المشروع من الإنجازات التي تمت في وقت قياسي إذ أن حجم العمل بها جاء برؤية متخصص، وكان يمكن أن يظهر في 20 عاما، إلا أنه تحقق في سنوات قصيرة وناجزة وسيكون سبب نهضة مصر ونقطة الانطلاق الحقيقية للعالمية ونحو التنمية المستدامة.

العاصمة الإدارية وحدها إعجاز حقيقي

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أنَّ العاصمة الإدارية وحدها إعجاز حقيقي والتي جاءت في إطار إيمان الرئيس السيسي بأنه لا حل لهذه الدولة سوى بمضاعفة الرقعة المعمورة حيث لم يترك جزءاً في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، فضلا عن برنامج إسكان خاطب كل الشرائح بواقع 1.5 مليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه وتطوير 357 منطقة غير آمنة وذلك لهدف واحد وهو الارتقاء بحياة المواطن.

وشدد على أنَّه اليوم تتكلل المسيرة بالولاية الجديدة للرئيس السيسي التي تتجدد فيها التطلعات لمزيد من الإنجازات والمشروعات الضخمة، خاصة أن الولاية الجديدة تأتي وسط اصطفاف تاريخي للشعب خلف قيادته، والذي تجلى بوضوح في الانتخابات التي أثبت فيها المصريون مدى وعيهم الوطني، وحرصهم على المشاركة الإيجابية في صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأي محاولات بائسة تستهدف إثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية.