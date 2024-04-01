رئيس «صحة الشيوخ» عن تنصيب السيسي لولاية جديدة: مرحلة جني الثمار

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، غدا الثلاثاء، لولاية جديدة، سيكون بمثابة مرحلة اكتمال النضج التي من المفترض أن تجني فيها مصر ثمار ما زرعته خلال السنوات الماضية.

الدولة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية ستكون على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة جني ثمار 10 سنوات من البناء والتمهيد لدولة قوية، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو غيرها من المجالات.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصحة لتطوير المنظومة الصحية بشكل أكبر والمساهمة في تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية بشكل أسرع.

وأشار إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي، شهدت العديد من الإنجازات التي شملت جميع المحاور التنموية والاستراتيجية، إذ شملت أوجه الإنجازات المصرية التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية والتنمية المكانية، وكذلك محور المرافق والشبكات.

وأكّد مهران، أن مصر تغيرت كثيرا طوال السنوات الماضية وبرز استقرارها وازدهارها للعالم أجمع تحت حكم رشيد وقوي يقوده الرئيس السيسي.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أنَّ الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد وهو يعمل على توفير حياة كريمة لكل المصريين على جميع الأصعدة هو ما سعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 10 سنوات من الحكم، وتمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا إيجابيا على التخطيط الصحي في مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

كما ثمن المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن كما قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي.

وتابع: «يأتي ذلك فضلًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين».

وأكّد أنَّ الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة في جميع أركان الدولة بشلك لم يفعله رئيس من قبل، وستشهد السنوات المقبلة، المزيد من الإنجازات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتضع مصر على رأس قائمة دول العالم المتقدم.