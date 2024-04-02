أمين تنظيم «حماة الوطن» أحمد العطيفي: نجدد الثقة في السيسي لقيادة الوطن

هنأ الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، والذي أُقيم بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية.

حزب حماة الوطن

وقال العطيفي، إنَّ حزب حماة الوطن من أوائل الأحزاب التي دعمت الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وإننا اليوم نجدد العهد والثقة في قيادتنا السياسية، لولاية جديدة، إذ تستكمل الدولة المصرية بناء مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضح أنَّ خطاب الرئيس جاء واضحاً يرسم ملامح تحدث فيها بصراحة مطلقة للشعب المصري عن التحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلى أنَّ حديثه بمثابة رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر، وميثاق عمل للمرحلة المقبلة.

ولاية الرئيس الجديدة

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية تسير بخطى جادة في ولاية الرئيس الجديدة نحو استكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية الحديثة، وجني ثمار المشروعات القومية الضخمة والانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تبني إصلاح مؤسسي شامل يشارك فيه كل أبناء الوطن المخلصين إيمانا بأن مصر للجميع.

واختتم قائلا: «تحيا مصر بشعبها ورئيسها ومؤسساتها الوطنية المخلصة، فالرئيس السيسي دوماً يؤكّد أنَّه رئيس لكل المصريين».