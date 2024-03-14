«القومي للمرأة» يناشد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لنفاذ المساعدات إلى غزة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باسم لجنة المرأة العربية بعنوان «كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة»، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتورة آمال حمد وزيرة المرأة بفلسطين، ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية.

معاناة المرأة الفلسطينية

وخلال اللقاء أكدت رئيس المجلس أن المرأة هي الطرف الأكثر تضررا من الحروب والنزاعات المسلحة، وما تعانيه المرأة الفلسطينية في الوقت الحالي يمثل كل التحديات التي يمكن أن تواجه السيدات، ولفتت إلى أن هناك مجاعة غير محتملة في قطاع غزة نتيجة لانعدام الأمن الغذائي، ونقص المياه، ما يشكل تهديد حقيقي على حياة كل إنسان لاسيما الأطفال، ولفتت إلى معاناة المرأة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال إلى جانب التعرض المستمر للتحرش اللفظي والجسدي، والتهديد بالاغتصاب.

توصيات مايا مرسي أمام الأمم المتحدة عن الوضع في فلسطين

وأضافت أن المرأة الفلسطينية تضرب أروع الأمثال في النضال والصمود والتضحية والعطاء والصبر وتحدى الصعاب وتحمل مسؤوليات عظيمة، وأكدت أن ما يشهده القطاع منذ السابع من أكتوبر ليس حربا وإنما عدوانا، وكررت النداء أمام الأمم المتحدة وآليات القانون الدولي لوقف العدوان الغاشم على غزة ووقف التهجير القسري، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين، وقيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون شروط أو أي شكل من أشكال التهديد.