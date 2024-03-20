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دراما المتحدة

«القومي للمرأة» تستعرض جهود مصر لتمكين السيدات اقتصاديا مع وزيرة جزائرية

كتب:

حبيبة فرج
10:43 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، على هامش فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW68 بنيويورك.

جهود مصر في دعم المرأة اقتصاديا

استعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء، هيكل المجلس وتشكيله وآليات عملة واختصاصته، مشيرة إلى قانون تنظيم عمل المجلس الذي يتضمن حق المجلس في إبداء الرأي بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها.

وأوضحت جهود مصر في مجال دعم تمكين المرأة المصرية اقتصاديا من خلال العديد من البرامج والمبادرات، مثل برنامج الشمول المالي للمرأة ومجموعات الادخار والاقراض الرقمي للسيدات في القرى بمختلف المحافظات، فضلا عن تدريب السيدات على الحرف المختلفة من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية بفروع المجلس بالمحافظات، ومساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتسويق لمنتجاتهن.

جهود مصر لمناهضة العنف ضد المرأة 

وناقشت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال مناهضة العنف ضد المرأة من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة المصرية وتمكنها في جميع المجالات، ودور مكتب شكاوى المرأة لتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات المعنفات، مشيرة إلى برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي يهدف إلى مناقشة تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء واختيار شريك الحياة.

من جانبها، أشادت كوثر كريكو بجهود مصر في مجال تمكين المرأة في المجالات كافة، معربة عن تطلعها لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الملف المهم، مستعرضة جهود الجزائر في مجال تمكين المرأة.

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بقلم حبيبة فرج