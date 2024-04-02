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دراما المتحدة

رئيس «برلمانية حماة الوطن»: الولاية الجديدة لـ السيسي تحقق تطلعات الأمة

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:44 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

هنأ الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد استكمال مسيرة بناء الوطن

وقال «شلبي»، في بيان أصدره، أنَّ حلف اليمين الدستورية جاء من الصرح العريق والجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الممثل لإرادة شعب مصر، والشاهد على عظمة البناء والتنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وهنأ شلبي، جموع الشعب الذي اختار بإرادته الحرة في انتخابات رئاسية تعددية نزيهة خير من يقود سفينة الوطن، معلنًا تجديد الهيئة البرلمانية للحزب العهد باستمرار مساندتها للدولة المصرية والوقوف خلف الرئيس لاستكمال عمليات البناء والتنمية.

وأكّد أنَّ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، ستشهد استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كل العلوم، والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون.

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