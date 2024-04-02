نقابة التمريض تهنئ السيسي بالولاية الثالثة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح

هنأت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب، وذلك بعد فوزه بولاية مصر للمرة الثالثة، متمنية له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

طفرة في المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة

وأشارت إلى أهمية الولاية الثالثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح لبناء الجمهورية الجديدة ودعم استقرار الدولة، وحصد مزيد من الإنجازات استكمالا لما جرى تحقيقه على مدار العشر سنوات الماضية.

وأكدت نقيب التمريض، أنّ المنظومة الصحية شهدت طفرة كبرى خلال السنوات الأخيرة، إذ استطاعت المنشآت الصحية تقديم خدمات طبية بأعلى درجة من الجودة والكفاءة، إضافة إلى حرص القيادة السياسية على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية وتكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية، والعمل على تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.

وأفادت بأن إنجازات الدولة لم تتوقف على مجال الصحة فقط، وإنما امتدت لتشمل كل القطاعات، وعلى رأسها التعليم والنقل والمواصلات والقضاء على العشوائيات وغيرها.

مواصلة مسيرة التنمية والبناء

وأكدت دعم أطقم التمريض كافة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، وتقديم الغالي والنفيس لخدمة المريض المصري، وتطوير المنظومة الصحية في كل محافظات الجمهورية والوصول بها لمستويات عالمية على غرار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.