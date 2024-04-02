كاتب صحفي: العاصمة الإدارية ضرورة تنموية تليق بمصر ومكانتها

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إنّ المصريين يفخرون بهذا اليوم، ويفخر به كل من شارك في صناعة الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها ودشنها الرئيس السيسي.

وأضاف عفيفي، في لقاء مع الإعلامي جابر القرموطي عبر قناة cbc: «تفتح الجمهورية الجديدة مع عاصمة إدارية جديدة على طراز عالمي، حصلت على شهادات كبيرة جدا من معماريين على مستوى العالم، وهو شيء نفخر به كمصريين".

وتابع، أن العاصمة الإدارية ضرورة عمرانية وتنموية وسياسية واقتصادية، تشمل كل مؤسسات الدولة وتليق بمصر ومكانتها، مشيرًا إلى أنّ 65 ألف من الأيدي العاملة من العمالة غير المنتظمة يعملون بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنّ العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت على مدار السنوات الماضية في استيعاب العمالة المصرية، وبلغ معدل البطالة 6.9% وهو أقل معدل بطالة شهدته مصر في تاريخها.