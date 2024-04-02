بدء توافد النواب على القاعة الرئيسية للمجلس في العاصمة الإدارية

بدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد على القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية منذ الصباح الباكر، استعدادا لبدء إجراءات الجلسة الخاصة لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة للبلاد.

تزينت القاعة الرئيسية لمجلس النواب والتي تسع لـ1000 شخص، وتم تخصيص الشرفة العلوية بالقاعة لحرم الرئيس السيدة انتصار السيسي والمدعوين، فيما خصصت المقاعد الأمامية في القاعة الرئيسية للحكومة وكبار رجال الدولة.

ويحضر جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوري، اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوكيلين المستشار بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي، وأعضاء اللجنة العامة بمجلس الشيوخ.

كما يشارك في الجلسة التاريخية عدد من روساء تحرير الصحف، ويؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بموجب نص المادة 144 من الدستور ونصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أنَّ أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».