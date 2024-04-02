موعد ومكان عزاء والد الملحن محمد يحيى

كشف الشاعر محمد عاطف، عن موعد عزاء والد الملحن محمد يحيى، وكتب عبر «فيسبوك»: «غداً الأربعاء في مسجد الشرطة بالتجمع الأول قاعة الروضة والكوثر، يقام عزاء المهندس يحيى عيد عبد الجيد، والد الملحن محمد يحيى، من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة والنصف مساء».

موعد عزاء والد الملحن محمد يحيى

وكان الملحن محمد يحيى، أعلن قبل يومين، وفاة والده، وجرى تشييع الجنازة بمسقط رأسه في بني سويف.

آخر أعمال الملحن محمد يحيى

وانتهى الملحن محمد يحيى، من تسجيل أغنية مع المطربة إليسا، لأول مرة باللهجة اللبنانية، بعد نجاحهما في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، وهي من توزيع عمر صباغ وكلمات مازن ضاهر ووميكس وماستر إيري بربر.