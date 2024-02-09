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إليسا يانكون وخطيبها ورموز الإسماعيلي ضيوف «صاحبة السعادة»

كتب:

أحمد الشعراني
04:16 م | الجمعة 09 فبراير 2024
إسعاد يونس

إسعاد يونس

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» الذي تقدمه على قناة «dmc»، يوم الاثنين المقبل، ابنة مدرب الأهلي لحراسة المرمى، إليسا يانكون وخطيبها علي عثمان.

حلقة الثلاثاء تأتي بعنوان «100 سنة دراويش»، وتستضيف إسعاد يونس كلا من الناقد الكبير حسن المستكاوي وكابتن علي أبوجريشة وكابتن محمد صلاح أبو جريشة وكابتن أحمد فكري الصغير.

كما تستضيف خلال الحلقة الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس منتخب مصر، وكابتن مجدي الصياد والمذيع علاء وحيد ونعمان الوزير أقدم مشجع لنادي الإسماعيلي ويمشي على كرسي متحرك وعاصر العديد من الإنجازات والبطولات للدراويش.

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بقلم أحمد الشعراني