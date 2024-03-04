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دراما المتحدة

الملحن محمد يحيى يتعاون لأول مرة في أغنية لبنانية مع إليسا

كتب:

أحمد شعراني
09:55 م | الإثنين 04 مارس 2024
إليسا ومحمد يحيى

إليسا ومحمد يحيى

يتعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا، بعد نجاحهما في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني «ع أمل»، بطولة ماغي بو غصن، المقرر طرحه في موسم رمضان، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، توزيع عمر صباغ.

وقال الملحن محمد يحيى في بيان، إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع إليسا في لحن أغنية لبنانية، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا إلى أنه دائما يوجد كيميا بينهما، ويقدم معها أحلى ألحانه، وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت.

وتعاون «يحيى» مع إليسا في عدد من الأغاني الناجحة، التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها العقد، وهنغني كمان وكمان، وإلى كل اللى بيحبونى، ومكتوبة ليك، وأسعد واحدة، وغيرها.

وكانت آخر أغاني محمد يحيى مع إليسا، أغنية «العقد»، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، توزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها: «بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها».

وتعاون الملحن محمد يحيى، في مشواره الغنائي مع عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، منهم عمرو دياب ومحمد حماقي وإليسا وجورج وسوف، وتامر حسني وراغب علامة وآمال ماهر وتامر حسني وبهاء سلطان، وغيرهم.

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