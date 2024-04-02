10 سنوات تحدي وبناء.. زيادة عدد الجامعات إلى 109 ما بين حكومية وأهلية وخاصة

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الـ10 سنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع المهم في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة

وتستعرض «الوطن»، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، أبرز ملامح التطوير لقطاع التعليم الجامعي منذ 10 سنوات وحتى الآن:

- زيادة عدد الجامعات إلى 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية.

- إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

- منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- 10 جامعات تكنولوجية جديدة تُمثل رافدًا حديثًا لمسارات التعليم العالي في مصر.

- تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة.

- ارتفاع كبير في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

- إنشاء 9 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- 125 مستشفى جامعيًا توفر الخدمات العلاجية لملايين المواطنين سنويًا.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».

- توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية وإطلاق المجلس التنفيذي للتحالفات.

- إنشاء عدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة بالإضافة إلى المعاهد.

- 32 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة.

- إنشاء 6 جامعات باتفاقيات دولية

- إنشاء 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- تضم المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية.

- تضم المستشفيات 50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

- الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهي «التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال».

- 99 مليارا و638 مليون جنيه إجمالي الميزانية، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 والتي بلغت 24.5 مليار جنيه.

- توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالقات والذي يتكون من أقاليم.

- إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالية الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية.

- تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشاؤهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.