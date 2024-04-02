«التعليم العالي»: بدء أعمال تنسيق الجامعات بعد إجازة عيد الفطر

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري البدء في التجهيز لأعمال تنسيق الجامعات 2024 خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، لافتًا إلى أنّ التجهيزات تشمل الموظفين بمكتب التنسيق وفروعه، وكذلك التجهيزات اللوجستية المتمثلة في إعداد الأوراق والملفات، إلى جانب تجهيزات أعمال تنسيق الجامعات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2024

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أنّ مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بجامعتي الإسكندرية وأسيوط كما هي دون تغيير، مشيرين إلى أنه لا تعديل في موقعه أو مكانه وسيجري العمل به بنفس القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

تعديل اختبارات القدرات

وأشارت إلى أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لم يتخذ أي قرارات جديدة بشأن تعديل اختبارات القدرات سواء بإضافة كليات جديدة أو تعديل الكليات القائمة، وأنّ العمل سيكون بذات قواعد العام الماضي.