«التعليم العالي»: صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف، عميدًا لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة.

- الدكتورة نفرتيتي حسن محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

- الدكتور علي عبدربه حسين إسماعيل، عميدًا لكلية التربية جامعة المنصورة.

- الدكتورنصر عبدالوهاب محمد نصر الدين، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

- الدكتورة هبة أمين أحمد شاهين، عميدًا لكلية الإعلام جامعة عين شمس.

- الدكتور محمد بهي الدين سليمان، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

- الدكتور أحمد حاتم سعيد عبدالمنعم، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

- الدكتور أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق جامعة طنطا.