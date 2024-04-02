أماكن خروجات في العيد 2024 بالإسكندرية.. شواطئ وحدائق بأقل تكلفة

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، لذا تتجه أنظار المواطنين في كل أنحاء مصر إلى أماكن خروجات في العيد 2024 بالإسكندرية، والتي تتمتع بشواطئ وحدائق بأقل تكلفة لخروج الأسر المصرية البسيطة.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، أهم أماكن خروجات في العيد 2024 بالإسكندرية، حيث الشواطئ والمتنزهات بأقل تكلفة ممكنة، بالتزامن مع رحلات الانتقال إلى الإسكندرية خلال تلك الآونة، وذلك بحسب تصريحات خاصة من محمد سعد، الخبير السياحي بالإسكندرية الذي عدد تلك الأماكن تسهيلا على المواطنين.

شواطئ الإسكندرية أرخص أماكن خروجات في العيد 2024

وتتصدر شواطئ الإسكندرية أماكن خروجات في العيد 2024 بالإسكندرية، مع تباين أسعارها، بدءاً من النظام المجاني في شاطئي المندرة والأنفوشي، والشواطئ العامة بتذكرة دخول بـ5 جنيهات، علاوة على الشواطئ المميزة التي تبلغ تذكرتها 10 جنيهات والأخرى 15 جنيها، وصولاً إلى الشواطئ السياحية ذات التذاكر التي تبلغ قيمتها 25 جنيها، بحسب ما اعتمده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وهي أسعار بسيطة في متناول الجميع من أجل قضاء أوقات طيبة، والاستمتاع بالعيد.

بئر مسعود أشهر أماكن خروجات في العيد 2024 بالإسكندرية

وتعد منطقة بئر مسعود أشهر أماكن خروجات في العيد 2024 بالإسكندرية، كونها منطقة مجانية تواجه البحر مباشرةً، وبها أماكن للجلوس، إضافة إلى تواجد عدد كبير من باعة المأكولات والمشروبات قليلة الثمن، ما يجعله نزهة صيفية مجانية لكل الأسر.

أماكن خروجات في العيد 2024 بالإسكندرية

وتعد المتنزهات واحدة من أماكن خروجات في العيد 2024 بالإسكندرية، نظراً لتزامنها مع فصل الربيع الجاري، وأبرزها حدائق المنتزه وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته حيث تحوي أماكن متعددة.

كما يجاورها منطقة المعمورة التي تعد أبرز الأماكن أيضا، حيث تحوي عشرات المطاعم والكافيهات المميزة، وكلاهما يعدان الأماكن المثلى في هذا التوقيت من العام.