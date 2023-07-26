«رياضة الإسكندرية» تشارك في احتفالات العيد القومي الـ71.. عروض فنية

انطلقت احتفالات محافظة الإسكندرية بالعيد القومى الـ 71 وتسابقت كل أجهزة المحافظة للمشاركة في يوم 26 يوليو من كل عام.

الشباب والرياضة تشارك

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مشاركة مديرية الشباب والرياضة في فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71 شرف وفخر فهو عيد الإسكندرية واستعدت المديرية لهذا اليوم منذ فترة وتم تدريب الأطفال على تقديم عروض متميزة تعبر عن سعادة شعب الإسكندرية لهذه الذكرى الجميلة.

عروض فنية متميزة

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن المديرية شاركت فى الاحتفالات بفرق الكشافة والجوالة، وفرق الفن التعبيري، وفرق الجمباز وتقديم عروض فنية ورياضية وكشفية تليق باسم الإسكندرية وتلقى قبول الشارع السكندري الذواق للفن والرياضة.