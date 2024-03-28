موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2024.. آخر المحافظات احتفالا 

تتجه أعين المواطنين إلى معرفة موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2024 مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك الحالي، إذ جرى إعلان موعد صلاة عيد الفطر المبارك فلكيًا، من قبل الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي الذي بين أن الإسكندرية تتأخر دقائق عدة عن المحافظات الأخرى.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2024 وكافة الاستعدادات التي تصاحب صلاة العيد التي تنطلق مع الساعة 6:02 فجر يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل، بينما تستعد الأحياء بتلك المناسبة بأمور عدة.

استعدادات صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية

وقبل انطلاق موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في محافظة الإسكندرية تبدأ أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين علي مستوى الأحياء وتطهير جميع المساجد وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

حي المساجد يستعد لصلاة العيد في الإسكندرية

بينما يستعد حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني، باستعدادات خاصة من خلال أعمال غسيل الأرصفة والميادين وتطهير المساجد المخصصة لصلاة العيد في الإسكندرية، حيث يلقب هذا الحي بحي المساجد نظراً لوجود مجمع المساجد به وبالتحديد مسجد المرسي أبو العباس الذي يعد اشهر مساجد الإسكندرية ويكون قبلة المواطنين في صلاة العيد.