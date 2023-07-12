محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية العيد القومي لفرنسا بالقنصلية

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، حفل استقبال القنصلية الفرنسية بمناسبة العيد القومي الفرنسي، بحضور محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته هذا الحدث الجليل الذي نحتفل فيه بالثورة الفرنسية التي أرست مبادئ الإخاء و الحرية و المساواة.

العلاقات الفرنسية المصرية

وأشاد بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

قنصل فرنسا يثمن التعاون مع الإسكندرية

من جانبه، ثمن محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مدى التعاون بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات واتفاقيات التعاون و المشروعات مثل مشروع ترام الرمل و مشروع تدوير البلاستيك، وأشار إلى حرص القنصلية الفرنسية على تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.