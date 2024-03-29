«غرفة الرعاية الصحية»: مصر مؤهلة لتكون أهم وجهة للسياحة العلاجية في العالم

أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستستأنف الدورات التدريبية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل بعد شهر رمضان بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة، على أن يتم البدء بالمحافظات المؤهلة والمرشحة للانضمام للمنظومة في المرحلة القادمة.

مناقشة ملف السياحة العلاجية

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، خلال اجتماع الغرفة، أن الاجتماع ناقش ملف السياحة العلاجية، معلنا مشاركة أعضاء الغرفة في مؤتمر للسياحة العلاجية بالمملكة العربية السعودية الشهر المقبل، خلال الفترة من 28 - 30 إبريل 2024 في ملتقى مستقبل السياحة الصحية HTF 2024، الذي يأتي بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية GHTC، وبتنظيم من نادي السياحة الصحية.

السياحة العلاجية تعد من أحد مصادر العملة الصعبة للدولة

وأشار عبد المجيد، إلى أن المؤتمر سيركز على مستقبل السياحة الصحية واستكشاف الفرص المتاحة والتحديات في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بين الأكاديميين والمهنيين والعاملين في القطاع، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة والعمل على تأسيس الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات.

وأوضح رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة ستعطي اهتماما بهذا الملف، حيث إن السياحة العلاجية تعد من أحد مصادر العملة الصعبة للدولة، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول المؤهلة لتكون وجهة أساسية للسياحة العلاجية في العالم.

وأضاف عبد المجيد، أن السياحة العلاجية سياحة مهمة جدا خاصة أن مصر دولة كبيرة تمتلك من المقومات ما يؤهلها للسياحة الصحية بمفهومها الأوسع، حيث تتضمن السياحة العلاجية والاستشفائية والتجميل والتي تعتبر مصر رائدة فيها وتمتلك من الأطباء المهرة، إلى جانب المستشفيات والمنتجعات العلاجية، كما أن مصر تتمتع بالعديد من المدن الاستشفائية والتي يأتي إليها سياح من كل العالم.