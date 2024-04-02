خرجت لتحذر الآلاف.. سيدة إنجليزية تتعرض لعملية نصب إلكتروني بطريقة مبتكرة

لا تتوقف عمليات النصب عبر الإنترنت في كل أنحاء العالم حيث يلجأ المحتالون إلى طرق جديدة من أجل تنفيذ مهمتهم الإجرامية، وهو ما حدث مع أم بريطانية عزباء ولديها ابنة مصابة بالتوحد، حيث تعرضت لعملية نصب من نوع خاص لتقرر الخروج وتحذير الآلاف من الوقوع في الفخ.

استهدف محتالون الأم العزباء المثقلة بالديون من خلال التظاهر بأنها فازت في اليانصيب، واعتقدت ديمنا ماكينا، 47 عامًا في البداية أنها تتحدث عبر «فيسبوك»، مع الزوجين الألمانيين الشهيرين ريتشارد وديبي نوتال اللذين حصلا على 61 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي من أكبر مسابقة يانصيب في أوروبا والمعروف باسم «EuroMillions».

سيدة بريطانية تكشف عملية نصب إلكتروني بطريقة مبتكرة.. ما القصة؟

«كنت يائسة في العثور على بعض المساعدة لي ولابنتي داكوتا، 10 سنوات المصابة بالتوحد والديون المستحقة علي وصلت لـ7000 جنيه استرليني»، هكذا أوضحت السيدة البريطانية لصحيفة «دايلي إكسبريس» التي نقلت قصته.

سيدة بريطانية تنشر قصة وقوعها في أيدي المحتالين

القصة بدأت عندما أخبرها أحد معارف صديقتها أنهم كانوا يتحدثون مع الفائزين باليانصيب ريتشارد وديبي، وكلاهما يبلغ من العمر 54 عامًا، وقالا إنهما قد يكونان قادرين على المساعدة، لتقرر السيدة بعد ذلك التواصل عبر «فيسبوك» مع من اعتقدت أنه ريتشارد، وشرحت موقفها واندهشت عندما عُرض عليها المال، ولكن سرعان ما بدأت تدرك أن هناك شيئا مريبا يحدث خاصة بعدما بدأ المحتالون في طلب معلومات عن تعاملاتها المصرفية، لتستوعب أنها تتعرض لعملية نصب إلكتروني.

على الرغم من أن السيدة ديمفنا، لم تقع في فخ الاحتيال إلا أنها تشعر بالقلق من أن يقع آخرون في أيدي المحتالين، لذا قررت أن تروي تفاصيل ما حدث لها.