أعراض غريبة ولغز محير.. ماذا تعرف عن «متلازمة هافانا» المثيرة للجدل؟

أعراض غامضة ظهرت على عشرات الدبلوماسيين وعائلاتهم بالسفارة الأمريكية في هافانا، في ربيع عام 2016، إذ أصيب العشرات منهم بدوار وطنين في الأذنين إلى صداع نصفي، وفقدان للسمع بشكلٍ مفاجئ، دون اكتشاف السبب، لتُسمى تلك الحالة واللغز المحير بـ«متلازمة هافانا».

ما متلازمة هافانا وكيف ظهرت؟

«متلازمة هافانا» لا تزال لغزا طبيا يحيطه الغموض ويُشعل فتيل التوتر بين الدول حتى تلك اللحظة، فمنذ 2016 بدأت المتلازمة تتخذ منحنى عالميًا، بعدما أبلغ عن حالات مشابهة في أماكن أخرى مثل الصين وروسيا، لأن تلك الدول كافة التي واجهت الأعراض المشابهة فشلت في معرفة الأسباب أو حتى طرق الوقاية، أدى ذلك إلى توجيه اتهامات سياسية بزراعة وخلق أمراض جديدة للحروب البيولوجية.

ما أعراض متلازمة هافانا؟

تعددت النظريات حول سبب متلازمة هافانا، فبينما يرى البعض احتمال هجوم بالموجات فوق الصوتية، يرجح آخرون فرضية التسمم أو العدوى الفيروسية، والتي تأتي من تناول أطعمة بعينها أو تحدث لأشخاص لديها حساسية ضد بعض المواد الغذائية، وأعراضها تأتي على النحو التالي:

الدوار والغثيان

الصداع النصفي

فقدان السمع والطنين في الأذنين

مشاكل في الذاكرة والتركيز

الإرهاق والشعور بالتعب

صعوبة النوم

ألم في الوجه والرأس

ذهب البعض إلى أن هذه الأعراض الخاصة بالمتلازمة، تأتي من الهجوم بالموجات فوق الصوتية، وهي موجات صوتية عالية التردد لا يمكن سماعها من قبل البشر، فيما ذهب البعض الآخر إلى التسمم، أو العدوى الفيروسية، بحسب موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

فيما كشف تحقيقًا استمر لمدة 5 سنوات، أجراه برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي اس» بالتعاون مع «ذا إنسايدر» و«دير شبيغل» الألمانية، عن أدلة تربط أحد الوحدات التابعة للمخابرات الروسية بالأعراض العصبية المعروفة بـ «متلازمة هافانا».

يُعد هذا أول دليل يربط خصمًا أجنبيًا بهذه الحالات الغامضة التي ظهرت لأول مرة عام 2016 بين موظفي السفارة الأمريكية في هافانا.

رحلة البحث عن السبب والعلاج النهائي

ألقى هذا اللغز الطبي بظلاله على العلاقات الدبلوماسية، حيث طردت الولايات المتحدة دبلوماسيين كوبيين من واشنطن، بينما ردت كوبا بإجراءات مماثلة.

لا يزال البحث جاريًا عن علاج لمتلازمة هافانا، خاصة أنه لا يوجد علاج لهذا المرض حتى تلك اللحظة، بينما يركز الأطباء على تخفيف أعراضها المزعجة، لكن تُبقي متلازمة هافانا العالم في حالة ترقب دائم.