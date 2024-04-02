موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة.. أحداث مثيرة
كتب:
رحاب عبدالراضي
03:01 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مسلسل جودر
ماذا سيحدث لجودر وقبيلة الشمعيون؟.. تساؤل ينتظر متابعي ومحبي روايات ألف ليلة وليلة، الإجابة عليه، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة، مصير ياسر جلال «جودر».
ونعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة.
موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة
يعرض مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة في تمام الساعة 8 مساءً، ويتم عرض الإعادة الأولى على شاشة أون في تمام الساعة 9:45 صباحًا.
كما يعرض المسلسل على ON دراما الساعة 6:05 مساء، والإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30 صباحا.
ويُعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق «واتش إت» بعد الساعة السادسة مساءا.