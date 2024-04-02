موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة.. أحداث مثيرة

ماذا سيحدث لجودر وقبيلة الشمعيون؟.. تساؤل ينتظر متابعي ومحبي روايات ألف ليلة وليلة، الإجابة عليه، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة، مصير ياسر جلال «جودر».

ونعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل جودر على قناة ON E الحلقة الثامنة في تمام الساعة 8 مساءً، ويتم عرض الإعادة الأولى على شاشة أون في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما يعرض المسلسل على ON دراما الساعة 6:05 مساء، والإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30 صباحا.

ويُعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق «واتش إت» بعد الساعة السادسة مساءا.