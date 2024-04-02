مسلسل جودر الحلقة 8.. ماذا سيحدث لـ نور؟

تصاعدت الأحداث في مسلسل جودر، إذ التقى ياسر جلال بـ«بيناس» ملك مدينة النحاس، وهو شخص يبدو على هيئة نصف حجر، وذلك بعد أنّ ألقت عليه زوجته شواهي التي تؤدي دورها الفنانة اللبانينة نور، سحرًا أسود، انتقاما منه بعد أنّ طعن عشيقها الجن أبنوخ «عمرو مهدي»، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 8.

وقررت «شواهي» أنّ تفك السحر الأسود عن «بيناس» استجابة لطلب «جودر»، بعدما مثل أنه «أبنوخ» وهو يختبئ تحت الغطاء، وبعد أنّ نفذت ذلك وأنقذت بيناس، قتلها «جودر»، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل جودر الحلقة 8، وهل ستستطيع شواهي النجاة أم ستموت؟

مسلسل جودر الحلقة 8

وانتهت أحداث المسلسل بشهد قتل نور من قبل ياسر جلال، لينتظر المشاهدون ومحبو مسلسلات ألف ليلة وليلة، عرض الحلقة الثامنة من مسلسل جودر.

مواعيد عرض مسلسل جودر

يعرض مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق واتش إت بعد الساعسة السادسة مساءا.