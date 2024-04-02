«حماة الوطن»: رؤية الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة تحقق تطلعات المصريين

قال عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، الرئيس السيسي، إن الولاية الجديدة للرئيس السيسي تتزامن مع تحديات كبيرة تمر بها الدولة المصرية والمنطقة المحيطة، فبينما نواجه تحديات على المستوى الاقتصادي، تتعاظم مخاطر الصراعات على المحاور الاستراتيجية كافة.

توفير حياة كريمة للمصريين

وأضاف في بيان، أن رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة شاملة وخارطة طريق لتحديات الجمهورية الجديدة وتحقق تطلعات الشعب المصري في تحيق النمو الاقتصادي الذي يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تلك التحديات أثبتت صحة اختيار المصريين للرئيس السيسي كونه الأجدر على التعامل مع تلك المخاطر التي عصفت باستقرار العديد من الدول.

دعم القيادة السياسية

وأكد أن الجميع على ثقة أن مصر سوف تتخطى مع الرئيس السيسي في ولايته الجديدة التحديات والمخاطر المحدقة بها، مشددًا على ضرورة أن يواصل الشعب المصري دعمه للقيادة السياسية.

وأشار إلى أن الشعب المصري سيجني ثمار خطط الإصلاح الاقتصادي في الولاية الجديدة للرئيس السيسي، مؤكدًا أن اهتمام الرئيس بتمكين القطاع الخاص سيساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة الحصيلة الدولارية.