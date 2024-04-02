قطع مياه الشرب في القاهرة الأربعاء المقبل.. اعرف الأماكن المتأثرة

تشهد مدينة القاهرة الجديدة، فجر الأربعاء المقبل، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق وهي التجمع الأول بالكامل، الرحاب 1، والأحياء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، حي 3/4، الشويفات، الدبلوماسيين، غرب الجولف، امتداد غرب الجولف، غرب أربيلا، القطاع الاول والثاني بمركز المدينة، اعتبارًا من الرابعة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم نفسه.

سد احتياجات المواطنين

وأشار البيان إلى أنّ أعمال قطع المياه ترجع إلى قيام جهاز المدينة بتركيب طلمبة إضافيّة برافع المياه رقم 2 من ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، مؤكدًا وجود سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين برجاء الاتصال على 15100 فى حالة احتياج سيارات مياه.