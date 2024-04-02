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دراما المتحدة

نائب محافظ القاهرة: تسهيل إجراءات ترخيص المحال في كل الأحياء

كتب:

وائل فايز
01:25 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

تابع الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، انتظام عمل سيارة الخدمات التكنولوجية المتنقلة بميدان الخلفاوي بنطاق حي الساحل، في استقبال طلبات ترخيص المحال ومتابعة فريق العمل بمركز إصدار التراخيص، لتطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 وتذليل أي معوقات تتسبب في تعطيل استخراج التراخيص، مشدداً على سرعة الانتهاء وتسهيل الإجراءات.

تنفيذ خطة الرصف في حي الزيتون

أجرى «فوزي» جولة بنطاق حي الزيتون، لمتابعة ما جرى تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحي، مؤكداً متابعة تنفيذ خطة الرصف طبقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.