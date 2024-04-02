نائب محافظ القاهرة: تسهيل إجراءات ترخيص المحال في كل الأحياء

تابع الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، انتظام عمل سيارة الخدمات التكنولوجية المتنقلة بميدان الخلفاوي بنطاق حي الساحل، في استقبال طلبات ترخيص المحال ومتابعة فريق العمل بمركز إصدار التراخيص، لتطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 وتذليل أي معوقات تتسبب في تعطيل استخراج التراخيص، مشدداً على سرعة الانتهاء وتسهيل الإجراءات.

تنفيذ خطة الرصف في حي الزيتون

أجرى «فوزي» جولة بنطاق حي الزيتون، لمتابعة ما جرى تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحي، مؤكداً متابعة تنفيذ خطة الرصف طبقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.