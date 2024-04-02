موعد تشغيل مراكز شحن عدادات مياه القاهرة خلال عيد الفطر.. اعرف الأماكن

أعلن رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، مصطفى الشيمي، تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة يوميا، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، طوال أيام إجازة عيد الفطر، بكل مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة.

أماكن مراكز خدمة العملاء

- مركز خدمة عملاء وسط المدينة (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح).

- مركز خدمة عملاء الحي العاشر الكائن (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر – بجوار مسجد الخزان).

- مركز خدمة عملاء السلام (شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو.)

- مركز خدمة عملاء المقطم (خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حى المقطم.)

- مركز خدمة عملاء الوايلي (9 شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من أحمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة).

- مركز خدمة عملاء مدينة نصر الكائن (طريق الأوتوستراد بجوار نادي السكة).

- مركز خدمة عملاء الزيتون (9 شارع الزيتون نصوح سابقا).

- مركز خدمة عملاء بهتيم (شارع بهتيم العمومي).

- مركز خدمة عملاء عين الصيرة (1شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيرة)

- مركز خدمة عملاء حلوان (3 شارع أحمد أنسي – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء)

- مركز خدمة عملاء الخلفاوي (شارع معمل الألبان الساحل)

- مركز خدمة عملاء المعادي (شارع وادي النيل بجوار شركة الكهرباء).

- مركز خدمة عملاء المعراج وزهراء المعادي (شارع وادي دجلة أمام المسجد الكويتي زهراء المعادي).

- مركز خدمة عملاء الاسمرات (عمارة 64 النخيل حي الأسمرات).

- مركز خدمة عملاء مصر الجديدة (20 شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق).

- مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة (شارع منتزه محمد علي أمام المعهد الزراعي).

- مركز خدمة عملاء عين شمس (9 شارع الزيتون نصوح سابقا).

- مركز خدمة عملاء كوتسيكا (36 شارع 9 ثكنات المعادي).

- مركز خدمة عملاء المرج (22 شارع ذكي الورداني من مؤسسة الزكاة داخل فرع شبكات مياه المرج).

- مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة المحروسة - مدينة السلام

- مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة الخيالة - السيدة عائشة

- مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة المرج

- مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة شق الثعبان

- مركز خدمة العملاء المتنقل بجوار محطة مياه دار السلام

- مركز خدمة العملاء المتنقل بنادي الزهور بمدينة نصرالموقع الجغرافي

التعامل مع الأعطال الطارئة

وأشار رئيس شركة مياه الشرب إلى أنه يمكن شحن عدادات المياه مسبقة الدفع عن طريق منافذ خدمات فوري، لافتا إلى وضع خطة محكمة من قبل لجنة إدارة الأزمات بالشركة، والتي تتألف من أعضاء من قيادات القطاعات الفنية بالشركة، للتنسيق بين جميع المواقع في حالة وقوع أي أحداث أو أعطال طارئة تستلزم التدخل السريع.