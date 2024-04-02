«البحوث الفلكية» يكشف عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات والمدن بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أنّ الأربعاء الموافق 10 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات وعواصم المدن والمراكز بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية:

القاهرة: 5:59 صباحا

الجيزة: 5:58 صباحا

الفيوم: 6 صباحا

الإسكندرية: 6:02 صباحا

بني سويف: 5:59 صباحا

المنيا: 6:02 صباحًا

بورسعيد: 5:53 صباحا

السويس: 5:53 صباحا

العريش: 5:47 صباحا

الطور 5:50 صباحا

أسيوط: 6 صباحا

سوهاج : 5:59 صباحا

سانت كاترين: 5:48 صباحا

قنا: 5:55 صباحا

طابا: 5:44 صباحا

مرسى مطروح: 6:13 صباحا

أسوان: 5:56 صباحا

أبوسميل: 6:02 صباحا

شرم الشيخ: 5:47 صباحا

الخارجة: 6:05 صباحا

طنطا: 5:58 صباحا

الغردقة: 5:50 صباحا

دمنهور: 6 صباحا

الزقازيق 5:56 صباحا

بنها: 5:58 صباحا

الإسماعيلية: 5:53 صباحا

المنصورة: 5:57 صباحا

شلاتين: 5:16 صباحا

حلايب: 5:12 صباحا

شبين الكوم: 5:59 صباحا

كفر الشيخ: 5:58 صباحا

دمياط: 5:55 صباحا

نويبع: 5:45 صباحا

السلوم: 6:21 صباحا