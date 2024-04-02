مسلسل جودر الحلقة الثامنة.. محاولات من نور للقضاء على ياسر جلال

نجح جودر الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال في مراوغة شواهي التي تؤدي دورها الفنانة اللبنانية نور، إذ مثّل دور حبيبها ليتمكن من إقناعها بفك السحر عن بيناس ملك مدينة النحاس، الذي حولته بقدرتها الساحرة إلى نصف حجر لكي لا يتمكن من الحركة طوال حياته انتقاما منه لطعنه حبيبها، وينتظر الجمهور ماذا سيحدث في مسلسل جودر الحلقة الثامنة.

هل ستظل شواهي على قيد الحياة؟

نجح جودر في قتل شواهي، بعدما فكت السحر عن بيناس، ولكن هل ستموت نور أم ستستطيع استخدام السحر؛ لكي تظل على قيد الحياة وتنتقم، هذا ما سنرى تفاصيله في مسلسل جودر الحلقة الثامنة الذي يعرض الليلة.

مسلسل جودر الحلقة الثامنة

تعرض الحلقة 8 من مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً.

- الإعادة تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض مسلسل جودر على ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء.

- تكون الإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- تأتي الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق واتش إت.