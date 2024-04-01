التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل توزيع وجبات الإفطار بمركز بني مزار في المنيا

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بقرية طمبو بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، ضمن حملة إفطار صائم.

جهود أمانة التحالف بمحافظة المنيا

وأشار التحالف الوطني في بيان له، إلى جهود أمانة التحالف في محافظة المنيا، موضحا أنها تستهدف عمل مطبخ توزيع وجبات ساخنة لـ25 ألف مستفيد بإجمالي تكلفة تصل لـ2 مليون و500 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود التحالف الوطني، وفعالياته التي يسعى من خلالها إلى الدخل المباشر والسريع في جميع أنحاء أنحاء الجمهورية، بصورة كاملة، خلال موسم رمضان 2024.

جهود مؤسسات التحالف الوطني

وأضاف التحالف أن إجمالي عدد المستفيدين خلال شهر رمضان، 19 مليون و841 ألف و510 مستفيدين، بإجمالي تكلفة تصل لـ1805631750 جنيها.