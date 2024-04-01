رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل توزيع وجبات الإفطار بمركز بني مزار في المنيا

كتب:

يسرا البسيوني
08:29 م | الإثنين 01 أبريل 2024
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بقرية طمبو بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، ضمن حملة إفطار صائم. 

جهود أمانة التحالف بمحافظة المنيا

وأشار التحالف الوطني في بيان له، إلى جهود أمانة التحالف في محافظة المنيا، موضحا أنها تستهدف عمل مطبخ توزيع وجبات ساخنة لـ25 ألف مستفيد بإجمالي تكلفة تصل لـ2 مليون و500 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود التحالف الوطني، وفعالياته التي يسعى من خلالها إلى الدخل المباشر والسريع في جميع أنحاء أنحاء الجمهورية، بصورة كاملة، خلال موسم رمضان 2024.

جهود مؤسسات التحالف الوطني

وأضاف التحالف أن إجمالي عدد المستفيدين خلال شهر رمضان، 19 مليون و841 ألف و510 مستفيدين، بإجمالي تكلفة تصل لـ1805631750 جنيها.

اقرأ المزيد:

إفطار 400 صائم يوميا في شبين الكوم تحت مظلة التحالف الوطني بالمنوفية

التحالف الوطني: نستهدف مساعدة 19.8 مليون شخص خلال شهر رمضان

التحالف الوطني: توزيع 7.8 طن لحوم وإعانات نقدية لـ7.3 ألف مستفيد

التحالف الوطني بالبحيرة يوزع 4 آلاف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية
بقلم يسرا البسيوني